منظمة تنتقد قانون العفو التركي

التعديلات
حذرت من أن التعديلات الجديدة لن تفرج عن العديد من السجناء، وأن «هناك الكثير من المعتقلين ويقبع العديد من الصحفيين والمحامين والنشطاء والحقوقيين خلف القضبان بتهمة الإرهاب التعسفي.. وهناك سجناء طاعنون في السن ويعانون من مشاكل صحية»، داعية السلطات التركية إلى تحمل المسؤولية الواقعة على عاتقها والإفراج فورا عن سجناء الرأي.
سجناء الرأي
كان البرلمان التركي وافق بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، بوقت متأخر من مساء الإثنين، على مشروع «قانون العفو» الذي يتضمن تعديلات أجريت على قوانين العقوبات تنص على تخفيض سنوات السجن والإفراج تحت المراقبة عن نحو 90 ألف سجين ليس بينهم سجناء الرأي والمعتقلون السياسيون.
نص قانون العفو
تخفيض سنوات السجن للمعتقلين
الإفراج عن نحو 90 ألف سجين
استثناء سجناء الرأي والسياسيين
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