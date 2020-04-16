خسائر للحوثي بعد رفض الهدنة

فيما قتل الحوثي أحد المشايخ بوحشية، تلقت الميليشيات المدعومة من إيران خسائر فادحة في جبهات شمال الضالع ومأرب، بعد ليلة من المواجهات والاشتباكات الضارية في كافة محاور القتال والخطوط المتقدمة، لتسفر عن مقتل 30 عنصراً في جبهة صرواح. وقادت القوات المشتركة والمقاومة هجمات معاكسة اكتسحت جيوب وثكنات الميليشيات وقتلت عشرات العناصر وجرح عدد أكبر، بينما بقيت جثث قتلى الميليشيات متناثرة في الشعاب ومناطق المواجهات بعد انجلاء المعركة فجرا.

وشهدت الجبهات مواجهات ليلية عنيفة مع الانقلابيين على محاور وقطاع الفاخر، بيت الشرجي، الجب صبيرة، بتار، الحرة، قروض، الثوخب، مع تصعيد كبير للميليشيات التي حاولت استغلال الهدنة للتحشيد وتحقيق مكاسب ميدانية، بينما ساد الهدوء الحذر مع حلول الفجر جبهة غرب الضالع «الفاخر - الجب - بتار - أكمة الدكام - المشاريح» بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الساعات الماضية.

جبهة صرواح

على الصعيد نفسه، لقي 30 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمني بعدة جبهات شمال غربي محافظة مأرب وسط اليمن. وذكرت مصادر عسكرية أن مسلحي الميليشيا شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش في جبهات «الجدفر» ووادي اللسان شمال غربي محافظة مأرب على الحدود مع محافظة الجوف، غير أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت للهجوم وخاضت معارك عنيفة استمرت أكثر من 10 ساعات. وأوضحت المصادر أن الجيش تمكن من كسر الهجوم الحوثي، لافتة إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 من عناصر الميليشيا، كما اغتنم أفراد الجيش عربتين عسكريتين وعتادا متنوعا.

إعدام شيخ

على صعيد التصفيات البينية، أقدمت ميليشيات الحوثي على إعدام الشيخ عبدالله أحمد عبدالله المرزوقي أحد الوجاهات القبلية بطريقة وحشية بعد ساعات من اختطافه في مديرية مكيراس جنوبي محافظة البيضاء وسط اليمن.