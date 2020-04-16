اتهامات بين الشرعية والانتقالي حول سقطرى

اتهم محافظ محافظة سقطرى اليمنية رمزي بن محروس المجلس الانتقالي بتدبير ما يحدث في المحافظة من محاولات تمرد لبعض الألوية العسكرية. وقال ابن محروس لـ»دوت الخليج»: إن «الوضع لا يزال يشهد توترات في المحافظة، وليس هناك مطالب محددة من اللواء المتمرد حتى نكون واضحين، المجلس الانتقالي خلف ما يحدث وهؤلاء يرفعون علم الانتقالي، وكل ما يحدث يهدف إلى قلقلة المحافظة وعدم استتباب الأمن فيها وإشغال السلطة المحلية والتحالف».

مهزلة الانتقالي

أكد أن كل ذلك يأتي استغلالاً للظروف الحالية التي ينشغل فيها الجميع بمكافحة فيروس كورونا، متمنيا أن يتدخل التحالف بشكل عاجل لإنهاء هذه المهزلة التي يقوم بها المجلس الانتقالي، في حين أن الجميع ينظر إلى مبادرة الرياض والالتزام بها، وتابع: «الحكومة الشرعية تتواصل مع التحالف العربي بالرياض، وأنه في حال لم يتراجع المتمردون ستكون هناك إجراءات أخرى».

تورط الإصلاح

من جانبه، رد الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم بالقول إن هذه الادعاءات تأتي من أشخاص محسوبين على حزب الإصلاح الذي يعلم الجميع مدى حقده الدفين ضد الجنوبيين، وأيصا للأسف ضد التحالف العربي، وأنه وراء هذه المعادلة الغريبة التي نشاهدها الآن، وتابع «الجميع يدرك التخاذل الذي قام به هذا الحزب في مواجهة الحوثي طيلة السنوات الخمس الماضية». وبين أن الحرب التي شنت على الحوثيين وتدخل حينها التحالف العربي وكان صادقا ونجح في المناطق الجنوبية - يعلم الجميع - أن المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي كانا عونا وحليفا استراتيجياً للسعودية والتحالف العربي، ولكن الخذلان كالعادة أتى من الشمال من جانب حزب الإصلاح الذي تخاذل وسلم مدنا للحوثيين.

ادعاءات كاذبة

أردف هيثم بالقول: في الحقيقة، تلك الادعاءات حول سقطرى ادعاءات كاذبة، فهي جغرافيا تعتبر جنوبية، وبالتالي أبناؤها جنوبيون يحملون الولاء للجنوب، وأيضا موالون للتحالف العربي، والغريب تعمد حزب الإصلاح في سقطرى أو عدن أو أبين أو شبوة محاولاتهم اعتقال قيادات جنوبية وهذه الاستفزازات غير مقبولة وتحاول تشتيت جهود المملكة من خلال اتفاق الرياض في مواجهة الحوثيين. أضاف أن المهزلة أن يبقى محافظ سقطرى رمزي بن محروس موجودا حتى الآن في السلطة بعد اتفاق الرياض، ويفترض أن يتم تنفيذ البنود المتعلقة باتفاق الرياض ومنها تشكيل حكومة مناصفة بين الجنوبيين والشرعية، وأن هؤلاء الذين يرون أنفسهم محافظين يبقى دورهم خدميا يوصلون الخدمات للمواطنين، ولكن عندما يعجزون عن القيام بمهامهم يتحولون إلى أدوات لأحزابهم وتمرير أهدافهم وهذا ما لا يقبله الجنوبيون بكل تأكيد.

جزيرة سقطرى في الخريطة اليمنية

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