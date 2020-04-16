مصر تواجه الإرهاب وكورونا



أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن قوات الأمن المصري تمكنت من القضاء على خلية إرهابية بمنطقة الأميرية شرق القاهرة بعد رصدها، حينما كانت تحاول انتهاز فرصة أعياد المسيحيين وشم النسيم لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية. وجه مدبولي خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن، والتحلي بأعلى درجات اليقظة، والالتزام بعمليات التأمين، إلى جانب الاستمرار في التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات لمواجهة فيروس كورونا . وشدد المحافظون على أنه تم إصدار قرارات بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذا منع الاحتفالات، كما تم التنبيه على القرى السياحية بذلك، منعا للاختلاط والتزاحم، خصوصا في شم النسيم، إضافة إلى إصدار قرارات بمنع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد

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