ترجيح اعتداء الحرس الإيراني على سفينة هونج كونج

تحذير سابق
لم يقر المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الحكومية على الفور بالحادث، ولم يعلق مسؤولو الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية على الموضوع حتى الآن، غير أن الحادث يأتي بعد أن حذرت شركة استخبارات بحرية خاصة من حوادث مشبوهة في الأيام الأخيرة بالقرب من المضيق، يتم من خلالها تداول النفط الخام.
ساحل الكوح
وقع الحادث بالقرب من ساحل رأس الكوح الإيراني، وقالت منظمة التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في تحذير، إن «رجالا مسلحين صعدوا إلى السفينة أثناء رسوها»، فيما قال التحذير «يجب على جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة اليقظة والإبلاغ عن أي حوادث»، كما تم حث السفن على «توخي الحذر».
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