«فرقة عمل» لتنسيق دور الجيوش الأوروبية في مواجهة الفيروس

بروكسل (وام) كلف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل، دائرة العمل الخارجية الأوروبية بإنشاء فرقة عمل مخصصة لدعم وتسهيل تبادل المعلومات مؤقتاً حول المساعدة العسكرية التي تقدمها الجيوش الوطنية لدعم السلطات المدنية في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، إن القرار يعتبر متابعة ملموسة للمؤتمر المرئي لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 6 أبريل الحالي، وتضم فرقة العمل خبراء من الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي وخدمات أخرى حسب الحاجة. وتوفر فرقة العمل في المقام الأول نقطة مركزية للدول الأعضاء لتبادل من خلال منصة عبر الإنترنت، الطلبات وأفضل الممارسات والمعلومات الأخرى ذات الصلة كرد على تفشي وباء الفيروس.

وستعزز فرقة العمل أيضاً جهود الاتصالات الإستراتيجية حول المساهمات التي تقدمها القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في معالجة آثار الوباء وتساعد في تحديد الدروس المستفادة والآثار المحتملة على السياسة الأمنية والدفاعية لتعزيز المرونة والتأهب لحالات الأزمات في المنطقة مستقبلا.

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