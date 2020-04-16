«مسيَّرة» إسرائيلية تستهدف عناصر من «حزب الله» في سوريا

عواصم (وكالات) استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، أمس، سيارة تابعة لـ«حزب الله» عند الجانب السوري من الحدود مع لبنان، من دون أن تسفر الضربة عن سقوط قتلى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «الطائرة الإسرائيلية استهدفت السيارة قرب معبر جديدة يابوس السوري» في منطقة البقاع شرقاً.

وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن «طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً باتجاه سيارة جيب شيروكي»، واقتصرت الأضرار على الماديات.

ومن جهتهم، قال سكان في جديدة يابوس، إن استهداف السيارة جاء بعد خروجها من نقطة الحدود بحوالي 800 متر، وإن أربعة أشخاص كانوا على متن السيارة خرجوا دون إصابتهم بأضرار. ومن جانب آخر، كشف مصدر أمني سوري عن انشقاق 25 مسلحاً من جيش «مغاوير الثورة» التابع للمعارضة السورية في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية.

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