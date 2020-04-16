السعودية: وفاة مطلوب أمنياً وإصابة رجلي أمن

الرياض (وام) أكدت رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية وفاة أحد المطلوبين أمنياً لدى قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن ما نتج عنه إصابة اثنين منهم.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة: «أثناء قيام الجهة المختصة يوم الاثنين الماضي بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي سعودي الجنسية بمنزله في منطقة تبوك، بادر المطلوب بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه». وأضاف: نتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة -مولوتوف- اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة، وبتفتيش الموقع ضبط بداخله عدد من الأسلحة والطلقات الحية وزجاجات المولوتوف الحارقة.

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