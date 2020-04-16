«الجامعة» تحذر من كارثة إنسانية بمخيمات اللاجئين السوريين

القاهرة (وكالات) حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من كارثة إنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين جراء احتمال انتشار وباء «كوفيد 19». وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها أمس، أن الأمين العام للجامعة العربية استمع لتقديرات المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون حول الوضع الأمني والصحي في سوريا، مؤكدًا أهمية تثبيت الهدنة الحالية التي تم التوصل إليها بين الجانبين التركي والروسي والحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع العسكري حتى يتمكن السكان المدنيون من التقاط الأنفاس ومواجهة مخاطر الوباء بالإمكانات القليلة المتوفرة لديهم، خاصة في شمال غرب سوريا، حيث تشرد أكثر من مليون شخص خلال الشهور الماضية جراء العمليات العسكرية.

وقال أبو الغيط وفقاً للبيان: إن الوضع في سوريا بالغ الخطورة ويتطلب التفاتاً من العالم، فهناك 6،5 مليون نازح داخل البلاد، و5،6 مليون لاجئ خارجها، ويعيش أغلبية هؤلاء في مُخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة العامة، ما قد يُشكل كارثةً محققة إذا انتشر الوباء بينهم.

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