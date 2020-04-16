الكاظمي: مهمتي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أمس، أن حكومته جاهزة، وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة، مضيفاً أن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية.

وشدد الكاظمي على أن مهمته هي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، موضحاً: «سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة بشأن طبيعة وجودهم في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، مع تأكيد أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة وهو ما يتطلب منا عملاً جاداً في هذا الاتجاه».

وأكد أن «أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن»، وأنه سيسعى من أجل تمريرها في البرلمان بأسرع وقت. وبشأن المعايير التي اعتمدها في اختيار الوزراء، قال الكاظمي «أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة».

وقال إن أولوياته هي معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط «وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة»، واحتواء تداعيات فيروس «كورونا» وإجراء الانتخابات «في أسرع وقت ممكن».