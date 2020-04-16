مؤتمر أوروبي 4 مايو يحشد التمويل لتطوير لقاح مضاد

بروكسل (وكالات) أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورزولا فون دير لاين زمس، أن المفوضية سوف تستضيف مؤتمراً عبر شبكة الإنترنت لحشد التمويل لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الرابع من مايو المقبل.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل إن «التوصل للقاح هو أفضل عمل جمعي نستطيع أن نقوم به للتغلب على الفيروس ولدعم مبادرة هذا العالم، هناك حاجة للتمويل». وأضافت «أن المؤتمر ستشارك فيه الدول والمنظمات الدولية المتخصصة والهيئات العلمية لتعبئة جميع القدرات والتوصل إلى رد علمي على المستوى العالمي». وأشارت رئيسة المفوضية إلى خطة طريق أوروبية للخروج من حالة الإغلاق والحجر، مضيفةً أنه لا يمكن البدء بأي تدابير لإنهاء الإغلاق سوى بشكل تدريجي وبعد التأكد من صلابة الأنظمة الصحية ومن التراجع الفعلي لتفشي الوباء. وأوضحت أنه يجب الاستمرار في حملات التوعية وعدم التخلي عن تدابير الوقاية وربط الإجراءات المحلية والمؤقتة بتدابير أشمل، كما أعلنت عن توجه لاعتماد خطة انتعاش اقتصادي أكثر طموحاً بمراجعة إطار الميزانية الأوروبية الحالية وإقرار موازنة جيدة.

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