جهود يمنية لمكافحة التهريب في الساحل الغربي

عدن (الاتحاد) تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي من إفشال الكثير من محاولات التهريب القادمة عبر البحر الأحمر، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة أطلقتها بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. وتنتشر قوات عسكرية وأمنية على طول الشريط الساحلي قبالة خليج عدن وباب المندب، وصولاً إلى المناطق المحررة في محافظة الحديدة، وذلك ضمن خطة الانتشار التي أطلقتها القوات من أجل مكافحة التهريب بكافة أشكاله.

وخلال عشرة أيام فقط، تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي من ضبط نحو 5 عمليات تهريب كبيرة، بينها محاولة تهريب نحو 350 كيس سماد من المواد الخام المستخدمة في صناعة المتفجرات كانت في طريقها لمواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد أركان قوات الشرطة العسكرية بالساحل الغربي ، فيصل الشعيبي إلى أن القوات شددت من إجراءاتها الأمنية والتفتيشية على طول الشريط الساحلي الغربي ضمن الجهود الرامية للقضاء على التهريب بكافة أشكاله، موضحاً أن التحركات الأمنية جاءت في ظل دعم قيادة قوات التحالف العربي التي تساند الجهود الرامية إلى تأمين الساحل الممتد من باب المندب إلى الدريهمي في الحديدة.

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