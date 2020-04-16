السعودية تطلق حزمة مبادرات لتخفيف آثار الفيروس على الاقتصاد والقطاع الخاص

أحمد شعبان، محمد إبراهيم، جمال إبراهيم، وكالات (عواصم)

قال وزير المالية السعودي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير محمد الجدعان أمس، إن الحزمة تشمل تخصيص 50 مليار ريال «13.3 مليار دولار» لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتوفير سيولة لعدد من القطاعات وتغطية رواتب العاملين في أنشطة نقل الركاب.

وأضاف أنه تقرر تجنيب 47 مليار ريال إضافية لقطاع الصحة، تُصرف حسب الحاجة، من أجل رفع جاهزيته.

وشهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في السعودية، قفزة قياسية جديدة، بتسجيل 493 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة أمس، في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في المملكة بلغ 5862 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس، تسجيل 97 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 910 وعدد الوفيات 4 حالات. وسجلت 50 إصابة في الكويت ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1405 إصابات.

وفي مصر، أعلن نائب رئيس البرلمان البريطاني، ووزير الدولة للسياسة التجارية جريج هاندز، أن مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلى بريطانيا لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء كورونا الجديد.

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: «أخبار جيدة تتعلق بمستلزمات الوقاية الشخصية، بعد عدد من المكالمات مع السفير المصري والكثير من المشاركة من قبل السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، والسفارة البريطانية في القاهرة، وفرق وزارة التجارة البريطانية، فإن عدداً كبيراً من الألبسة الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة - شكراً لك مصر». وأعادت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس، مشاركة التغريدة نفسها على حسابها في تويتر، معربة عن شكرها لمصر. يذكر أن مصر أرسلت مساعدات لأكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا، بينها الصين وإيطاليا.

إلى ذلك، قررت الحكومة المصرية الإغلاق الكامل للحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، والأماكن التي قد تشهد تجمعات، مع التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية في احتفالات شم النسيم «عيد الربيع» لمنع انتشار الفيروس. وفي الجزائر، أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، أمس، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالبلاد إلى 2160 و336 حالة وفاة.