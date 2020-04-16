«الاتحاد» تلقي الضوء على دراسة «إصابة البشر أقدم من سوق ووهان»؟

عبد الله أبو ضيف، أحمد القاضي (القاهرة)

في مدينة ووهان الصينية وتحديداً في 17 نوفمبر الماضي، ظهرت أعراض تنوعت بين ارتفاع في درجات الحرارة والتهاب حاد في الحلق، على شخص في الـ55 من عمره، وحينها لم يدرك الأطباء في المستشفى أنهم بصدد التعامل مع فيروس «كوفيد - 19» الوباء العالمي الذي سيجتاح العالم، ويحصد أرواح عشرات الآلاف.

ولكن هل كان ظهور فيروس كورونا الجديد في أواخر العام الماضي هو الانتقال الأول للإنسان؟

كانت الشواهد في البداية تظهر أنه ظهر داخل سوق ووهان المحلي من خلال لحوم الخفافيش، وآكل النمل الحرشفي، لكن العلماء يعتقدون أن الحقيقة ليست كذلك.

يرجح عدد من العلماء الأميركيين أن فيروس كورونا المستجد دخل أجساد البشر منذ فترة طويلة قد تصل إلى سنوات عدة، لكن لم تظهر أي أعراض على المصابين به، ولم يتمكن هؤلاء العلماء حتى الآن من معرفة الفترة الزمنية التي استغرقها الفيروس ليتفشى بين البشر.

ويرى العلماء الأميركيون أن الفيروس تمكن خلال تلك الفترة الطويلة من التكيف داخل أجسام البشر، وأصبح أكثر قوة وفتكاً بشكل تدريجي، حتى وصل إلى قوته الحالية والتي أثرت على العالم بأكمله، وتعود النظرية لترجح أن حادثة الخفافيش في ووهان كانت السبب في الظهور الأكبر للفيروس بقوته الجديدة، لكنها ليست السبب الأول.

ونشرت مجلة «نيتشر ميديسن» الطبية دراسة تشير إلى أن فيروس «كوفيد 19» أصاب البشر منذ سنوات، لكن لم يعرف أحد بشأن ذلك بسبب عدم ظهور أي أعراض غريبة، وخلال تلك الفترة أصبح أكثر قوة.

وجاء في الدراسة «الفيروس الحالي هو واحد من سلالات عدة لفيروس كورونا والتي اكتشفها العلماء خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من وجودها منذ عشرات السنين، وهذا ما يرجح نظريات العلماء والتي تشير إلى وجود الفيروس منذ سنوات في حالة صمت».

الدكتورة أسماء النمر، متخصص الصدرية وأمراض الدرن، أشارت إلى أن هذا الأمر مرصود بالفعل لدى المتخصصين في كافة أنحاء العالم، حيث شهدت الفترة من بداية شهر ديسمبر تحديداً ارتفاعاً كبيراً في مصابي الالتهاب الرئوي الحاد لدى أعداد كبيرة من البشر، لكن لم يكن متعارفا على فكرة الإصابة بفيروس كورونا وقتها، حيث ظهر في نهاية شهر ديسمبر في مدينة ووهان الصينية تحديداً، مشيرةً إلى أن ما يدعم هذه الدراسات الحديثة الاحتفاظ ببعض عينات الدم للمتوفين والمصابين في هذه الفترة.

وأضافت الدكتورة النمر أن الدراسات لا تعد دليلاً واضحاً يمكن من خلاله اعتماد الأمر واعتباره صحيحاً، لكنها مؤشر كبير، خاصة مع وجود الحالة نفسها مكررة في عديد من البلدان، والتي سجلت في نهاية فصل الخريف الماضي ارتفاعاً في إصابات أمراض الصدر، متمثلة في التهاب رئوي حاد، وهو مختلف تماماً عن دور البرد العادي، خاصة أنه أكثر حدة ويؤثر على الجهاز التنفسي، فيما لا يشكل دور البرد الطبيعي والإنفلونزا الموسمية الأعراض والتأثيرات نفسها على صحة الإنسان، مشيرةً إلى أن هناك أملاً كبيراً في العلم للوصول لنتيجة نهائية لهذا الأمر، والذي يمكن إثباته تحديداً من خلال تحليل الأجسام المضادة والتي في حال إيجابيتها تعني صحة الدراسة.

من جهته، أكد الدكتور محمد عز العرب، المتخصص في أمراض الصدرية والكبد، أنه يجب عمل أكبر عدد من مسحات الأجسام المضادة لإثبات هذه الفرضية، خاصة أن إيجابية الأجسام المضادة تدعم إصابة الأشخاص بفيروس كورونا في وقت سابق، ومع عمل مسحة لتحليل الـ PCR للفيروس وظهورها السلبي فيما تظهر التحاليل نفسها إيجابية تحليل الأجسام المضادة، يعني عودة الحياة ببساطة مرة أخرى؛ لأن ذلك يعني إصابة عدد كبير من المواطنين قبل المعرفة الإعلامية بفيروس كورونا، ومن ثم عدم إصابتهم مرة أخرى.

وأضاف عز العرب أنه من المتوقع انخفاض نسب الإصابة بشكل عام في بعض المناطق التي بدأت الحرارة تزداد فيها، خاصة أن كثيراً من الدراسات التي أشارت للأمر نفسه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن فيروس كورونا أزمة صحية تواجه البشرية، حيث لم تشهد الحياة من قبل فيروساً مشابهاً تسبب في حالة من التباعد الجسدي الذي قضى على الأنشطة البشرية كافة، والاستسلام الكامل من قبل جميع المراكز البحثية في الوصول لعلاج يمكن من خلاله دحض الفيروس القاتل.