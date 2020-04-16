مصر تسجل 155 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد 19" ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيا.

وقال المستشار إنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر وصل إلى 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل.

ولفت المتحدث إلى وفاة خمسة أشاص، وهو ما يرفع مجموع الوفيات إلى 183 حالة.

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