نيويورك.. تراجع عدد من يدخلون المستشفى بسبب كورونا لليوم الثاني

قال آندرو كوومو حاكم ولاية نيويورك الأميركية، اليوم الأربعاء، إن عدد من يدخلون المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد تراجع لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد كوومو، خلال إفادته الصحفية اليومية، بأن نظام الرعاية الصحية في الولاية وصل إلى مرحلة من الاستقرار تمكنه من تقديم أجهزة تنفس اصطناعي لولايات أخرى.

وكشف كوومو عن خطة للبدء في إعادة فتح الشركات. على أن يبدأ فتح الشركات الأكثر أهمية وتلك التي يكون فيها خطر انتشار العدوى عند الحد الأدنى.

وتعد نيويورك الأكثر تضررا من الفيروس بين الولايات الأميركية. وتجاوز عدد الذين توفّوا فيها جراء الوباء، أمس الثلاثاء، عتبة الـ10 آلاف شخص بعد إعلان سلطات المدينة أنّها أضافت إلى حصيلة ضحايا وباء كوفيد-19 حوالى 4 آلاف شخص لم يخضعوا لفحوص مخبرية تثبت إصابتهم بالفيروس لكنّ ملابسات وفاتهم ترجّح أنّها ناجمة عن الوباء.

وقالت إدارة الصحّة في المدينة إن 3,778 شخصاً فارقوا الحياة نتيجة مضاعفات ناتجة عن مرض كوفيد-19 «على الأرجح».

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