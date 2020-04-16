تراجع الحصيلة اليومية لوفيات «كورونا» في إيطاليا

سجلت إيطاليا 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، اليوم الأربعاء، انخفاضاً من 602 في اليوم السابق، بينما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضاً من 2972 ?سابقاً في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة.

وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعاً.

وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوما الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى 431 في عيد الفصح يوم الأحد والذي تغير على الفور في اليوم التالي.

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