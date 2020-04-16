ميركل تعلن تمديد فترة التباعد لاحتواء انتشار فيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن قواعد التباعد الجسدي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى الثالث من مايو على الأقل لكن بعض المتاجر ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.
وقالت ميركل للصحفيين، بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية، إن الإجراءات حققت «نجاحاً متوسطا هشا» في الحرب على الوباء.
وأضافت أن الحكومة توصي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي وسائل النقل العام، مشيرة إلى أنه سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء البلاد بفتح أبوابها تدريجيا بدءا من الرابع من مايو.
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