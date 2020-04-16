عبرت الأطر الطبية في مدينة بني ملال، عن سعادتها جراء تشافي حالات كانت مصابة “بكوفيد 19″، بعدما أحسوا أن مجهودهم لم يذهب سدى.
وقالت صوفيا، ممرضة في جناح كوفيد-19، التي تحدثت عن طاقم مستشفى بني ملال، “ربي مخيبناش، على الرغم من بعدنا عن أطفالنا، وأسرنا لمدة 22 يوما في سبيل تقديم العلاج، ودعم النفس للمرضى المصابين بالفيروس”.
وناشدت الدكتورة لبنى الوركى المواطنين ملازمة بيوتهم، والحرص على طرق الوقاية من جائحة كورونا بوضع الكمامات، مشيرا إلى شفاء نصف الحالات المستقبلة في المستشفى.
يذكر أن مستشفى بني ملال قد عرف مغادرة آخر المصابين بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، الجناح الخاص لكوفيد-19، بعدما أكدت التحاليل المخبرية تعافيهم بشكل كامل من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاطر الطبية في بني ملال فرحة بحالات الشفاء: 22 يوما بعيدا عن أبنائنا.. ربي مخيبناش – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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