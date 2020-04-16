12 شخصا ينتظرون نتائج التحاليل المخبرية بعد تسللهم إلى جماعة بني رزين قادمين من طنجة

ينتظر 12 شخصا اليوم الأربعاء، بإقليم شفشاون، نتائج التحاليل المخبرية، للتأكد من إصابتهم بـ”كوفيد 19″ أو عدمها، بعد دخولهم إلى جماعة بني رزين قادمين من طنجة.

وكشف مصدر من داخل الجماعة في اتصال هاتفي مع “اليوم24” أن الأشخاص الوافدين يشتغلون في مصانع طنجة، ودخلوا قبل يومين للجماعة، إذ جرى توزيعهم على دار الطالبة في بني رزين، و “المدرسة الجمعاتية” في منطقة الجبهة.

وأكد المصدر ذاته، أن الحالة الصحية للوافدين لا تدعو للقلق، مشيرا إلى أن الإجراءات التي قامت بها السلطات والمصالح الجماعية، تبقى احترازية من أجل حماية المنطقة من انتشار وباء كورونا المستجد.

ولازال إقليم شفشاون لحدود اللحظة، محافظا على صفر إصابة بـ”كوفيد 19″، في الوقت الذي تشهد فيه مدن بجهة الشمال ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي.