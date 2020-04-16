وجدة تحتفي بتعافي 3 أشخاص.. غادروا المستشفى بعد التأكد من خلوهم من الفيروس

غادر 3 أشخاص تعافوا بشكل تام من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأشار بلاغ صحافي للمركز الاستشفائي الجامعي أن الاختبارات الطبية والسريرية أكدت الشفاء التام للمرضى الثلاثة، والذين سمح لهم بالتالي بالعودة إلى منازلهم.

وأضاف المصدر نفسه أن حالات الشفاء الجديدة من فيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى خمسة أشخاص، والذين غادروا المركز الاستشفائي الجامعي بعد تعافيهم.

وأشار إلى أن العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي يتابعون الجهود من أجل تكفل أفضل بالأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بالموازاة مع الجهود المبذولة من مختلف السلطات من اجل القضاء على الوباء.

وجدد البلاغ دعوة كافة المواطنين إلى احترام تدابير الحجر الصحي الإلزامي من أجل المساهمة بشكل كامل في الجهود المبذولة على كافة الأصعدة.