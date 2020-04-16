نائب يدعو الكاظمي لعدم إعادة أي وزير من حكومة عبد المهدي

دعا النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، الخميس، إلى عدم إعادة أي وزير من حكومة عادل عبد المهدي.
وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المكلف عليه الاسراع في إكمال الكابينة الوزارية وفق رؤية المكلف لا نجاح حكومته ونحن مستعدون للمساندة له".
وطالب النائب عن النصر، الكاظمي بـ "عدم اعادة اي وزير من حكومة عبد المهدي"، مبيناً أنه "رغم وجود عدد من الوزراء الجيدين في حكومة المهدي لكن يجب أن تكون كابينة جديدة من اختياره".
وطالب النائب عن النصر، الكاظمي بـ "عدم اعادة اي وزير من حكومة عبد المهدي"، مبيناً أنه "رغم وجود عدد من الوزراء الجيدين في حكومة المهدي لكن يجب أن تكون كابينة جديدة من اختياره".
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