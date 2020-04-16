وزير النقل يأمر بإعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديل له

أمر وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، بإعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديل له. وذكرت وزارة النقل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النقل أمر بإعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديل له على اثر مخالفته بالسماح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى مطار الملكة علياء في الأردن بشكل مخالف".



وأضافت أن "لعيبي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيثات الموضوع ورفع التوصيات اللازمة بشأن المقصرين على أن تنجز مهامها بالسرعة الممكنة حسب الضوابط والتعليمات النافذة".



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