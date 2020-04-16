شكرا لقرائتكم ترمب: ما نشاهده من موت ودمار كورونا أمر مروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "ما نشاهده من الموت والدمار الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أمر مروع".

وأعلن في الإيجاز الصحفي اليومي لخلية الأزمة أن "الولايات المتحدة عبرت على الأغلب ذروة كورونا".

وقال إنه سيعلن قراره بشأن إعادة فتح أبواب الاقتصاد يوم الخميس القادم، موضحا أنه يمكن لبعض الولايات أن تفتح قبل الأول من مايو/أيار.

ونوه إلى أنه يبحث مع حكام الولايات إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.

وذكر أن إدارته تتعاون مع كبري الشركات الأميركية مثل جنرال موتورز لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي المطلوبة.

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وكشف ترمب أن بلاده أجرت حوالي 3.5 ملايين فحص لكورونا.

وأوضح أن إدارته تنسق مع كبرى الشركات الأميركية العاملة في إنتاج لقاح لفيروس كورونا، مشيرا إلى تقدم التجارب السريرية للعديد من اللقاحات المبشرة.

وكرر الرئيس الأميركي هجومه على منظمة الصحة العالمية، مشددا على حجب التمويل الأميركي للمنظمة الأممية لحين إجراء إصلاحات داخلية بها.

واعتبر أن المنظمة لم تقم بدورها على الوجه الأكمل في تحذير المجتمع الدولي من خطورة الفيروس في الوقت المناسب.

وحول الوضع الداخلي، أعلن ترمب إن أزمة كورونا لا تحتمل "ممارسة ألاعيب سياسة"، مشيرا إلى محاولات من الديمقراطيين لتعطيل تعيين موظفين في المناصب الشاغرة المطلوبة للتعامل مع الموقف الحالي.