انتصار السيسى تجرى اتصالا هاتفيا لتقديم واجب العزاء لوالدة الشهيد محمد الحوفى

أجرت السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الأربعاء، بالسيدة وفاء محمد مهنى والدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، وذلك لتقديم واجب العزاء فى استشهاد نجلها الذى لقى ربه أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لأحد الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية.



يذكر أن والدة الشهيد تلقت مكالمة تعزية السيدة انتصار السيسي اثناء تواجدها بالبحيرة مسقط رأس عائلة الشهيد.



وكانت وزارة الداخلية أحبطت عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط فى مصر، وفى سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطنى السريع ساهم فى وأد العملية الإرهابية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على "4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة" وتم تقنين الإجراءات.

وكان أهالى محافظة البحيرة ومدينة دمنهور، قد أدوا اليوم، صلاة الجنازة على روح الشهيد البطل محمد الحوفى الذى استشهد أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس، وسط أجواء من الحزن الشديد والهتافات للشهيد، وشارك فى تشييع الجثمان والصلاة عليه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط تباعد المواطنين لحماية الجميع من العدوى من انتشار فيروس كورونا.