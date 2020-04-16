الجريدة الكويتية: القيادي بحزب الله عماد كريمي هو المستهدف بالغارة الإسرائيلية

نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصدر مطلع في ​طهران​، أن قيادياً في "​حزب الله​" يدعى عماد كريمي، هو المستهدف في الغارة الإسرائيلية داخل ​الأراضي السورية​ قرب الحدود مع ​لبنان​، وأن الصاروخ الأول لم يصب السيارة، الأمر الذي سمح لركابها بالفرار قبل أن ينجح الصاروخ الثاني في إصابتها.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أعلن أن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة يُرجح أنها تابعة لحزب الله عند معبر جديدة يابوس ولا معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها".

وفي وقت سابق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارة متضررة بشكل كبير في جديدة يابوس عند الحدود اللبنانية السورية من الجانب السوري.