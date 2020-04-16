وزير الصحة البريطاني: سنسمح لأقارب مرضى كورونا بالتواجد إلى جانبهم قبل الوفاة

أعلن ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، تغيير الإجراءات الخاصة بالنسبة لوجود أفراد عائلة المريض ب​فيروس كورونا​ بالقرب منه عند اقتراب وفاته حتى يكون لديهم الفرصة في الوداع.

ولفت هانكوك إلى أن "إرادة التواجد مع شخص تحبه في لحظاته الأخيرة قبيل الوفاة أحد الغرائز الإنسانية"، موضحاً أنه "سنقدم إجراءًا جديداً، وحتى نستطيع أن نقلل مخاطر العدوى قدر المستطاع سيتم منح الحق لأقرب الأقربين للمرضى الذين يوشكون أن يرحلوا لكي يودعوا محبيهم."

كما شدد الوزير على أنه "من المحتمل أن يتم غداً مد فترة تدابير الإغلاق"، لافتاً إلى أنه "لا نستطيع تخفيف أي من إجراءاتنا ولا نستطيع التوقف عن العمل الجاد الذي نقوم به الأن."

وأفاد بأن "هذه التضحية المشتركة ستبدأ في العمل بشكل جيد لكننا لن نستطيع تخفيف هذه الإجراءات حتى يكون الأمر أمنا لفعل ذلك".