أ ف ب:انتهاء صلاحية التفويض الذي منحه رئيس إسرائيل لغانتس لتشكيل حكومة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن انتهاء صلاحية التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لرئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل حكومة.
وكان الرئيس الإسرائيلي قد وافق، في وقت متأخر من مساء الاثنين على تمديد المهلة القانونية للتفويض الممنوح لرئيس حزب "أزرق أبيض" من أجل تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة إضافية قبل نقله إلى الكنيست.
وأعلن ريفلين أنه تم تقديم طلب تمديد مهلة التفويض استناد إلى رأي غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اللذين أوضحا أنهما "قريبان جدا من اتفاق لتشكيل حكومة".
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