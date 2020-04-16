أكد القائم بأعمال المندوب البريطاني في مجلس الأمن جوناثان آلن، لقناة "الجزيرة"، أن بلاده تريد أن ترى أفعالا بشأن مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أننا "أعلنا زيادة مساهمتنا في تمويل منظمة الصحة العالمية".
من ناحية أخرى، أشار إلى أن "هناك رسالة واضحة من مجلس الأمن وأطراف أخرى بضرورة وقف القتال في اليمن"، معتبراً أن "ليس هناك حل عسكري للأزمة اليمنية".
ولفت إلى أن الهجمات على المنشآت الصحية في ليبيا أمر يدعو للغضب ويتكرر باستمرار، مؤكداً أن على جميع الدول احترام حظر بيع السلاح إلى القوى المتحاربة في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: أعلنا زيادة مساهمتنا في تمويل منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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