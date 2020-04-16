نتانياهو يرفض طلب بريطانيا لشراء أجهزة تنفس صناعي من إسرائيل

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​، رفض طلب نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​دومينيك راب​، بشراء أجهزة تنفس بدعوى أنه طلب عاجل واستثنائي".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه "حينما دخل جونسون المستشفى لتلقي العلاج المكثف من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، اتصل راب بنتنياهو لطلب المساعدة العاجلة في مواجهة كورونا"، لافتةً إلى أن "عدة شركات بريطانية حاولت شراء أجهزة تنفس من مصانع إسرائيلية، ولكن وزير الاقتصاد إيلي كوهين، رفض التفريط في مثل هذه الأجهزة، بدعوى احتياج بلاده إليها".

كما شددت على أن نتانياهو "يتفهم الموقف البريطاني حيال شراء هذه الأجهزة"، منوّهةً بأن "دولا أخرى طلبت شراء هذه الأجهزة أيضا مثل إسبانيا، حيث اتصلت وزيرة الخارجية الإسبانية ارينزا جونزاليس بنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وطلبت منه أجهزة تنفس صناعي أيضا".