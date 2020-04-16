ترامب: سأعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد يوم الخميس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أننا "نوجه كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى الولايات المتضررة من كورونا"، لافتاً إلى أن "ما نشاهده من موت ودمار أمر مروع".
وخلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أعلن أنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الإقتصاد يوم الخميس، لافتاً إلى أننا "على الأرجح تجاوزنا الذروة على مستوى الولايات المتحدة"، قائلاً: "أجرينا أكثر من 3.5 مليون اختبار لكورونا".
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