ترامب: سأعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد يوم الخميس

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أننا "نوجه كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى الولايات المتضررة من كورونا"، لافتاً إلى أن "ما نشاهده من موت ودمار أمر مروع".

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​، أعلن أنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الإقتصاد يوم الخميس، لافتاً إلى أننا "على الأرجح تجاوزنا الذروة على مستوى الولايات المتحدة"، قائلاً: "أجرينا أكثر من 3.5 مليون اختبار لكورونا".