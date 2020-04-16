البرلمان العربى يُعلن تضامنه مع الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب والتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، رئيس البرلمان العربى، بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصرى فى التصدى للخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة والقضاء على كافة عناصرها، مؤكدا أن هذه الضربة الاستباقية نجحت فى إحباط العمليات الإرهابية الجبانة التى كانت تُخطط لها هذه الخلية الإرهابية خلال احتفال أقباط مصر بعيد القيامة.
وثمن رئيس البرلمان العربى، فى بيان له، الدور البطولى الذى تقوم به قوات الأمن المصرية فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار جمهورية مصر العربية.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، تضامن البرلمان العربى ووقوفه مع جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً فى حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ودعمه لكل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدى للجماعات الإرهابية المتطرفة.
وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر فى شهيد قوات الأمن المصرى فى هذه العملية البطولية، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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