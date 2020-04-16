شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب فى حزب اردوغان.. تقارير تكشف الصراع داخل العدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، أن مصادر داخل حزب العدالة والتنمية التركى كشفت كواليس استقالة وزير الداخلية سليمان صويل، عقب قراره بحظر التجوال مساء الجمعة الماضى، مشيرة إلى أجواء مشتعلة يعيشها الحزب منذ فترة طويلة، وصراعات بين الوزراء.

وقال الموقع، إن أحد المسؤولين بحزب العدالة والتنمية، الذى لم يصرح باسمه أوضح: "قرار استقالة سليمان صويلو ناجم عن تراكم بعض الأحداث المعاشة فى الحزب فى الفترة الأخيرة".

وأضاف المسؤول: "استقال وزير الداخلية سليمان صويلو بسبب التكدس الناجم عن إعلان قرار حظر التجوال بالشوارع فى وقت متأخر من الليل، وقد طُبق هذا القرار فى نهاية الأسبوع الماضي، ولكن لم تُقبل استقالته".

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وتابع المسؤول نفسه: "لم يعد هذا سرًا، لقد كان هناك صراع بين ألبيرت بيراق وسليمان صويلو منذ فترة، وفى الواقع، فإن هذا الصدع الذى نشب بينهما يسبب مع الوقت خسائر كبيرة، وبالنظر إلى كل هذا نرى أن استقالة صويلو نابعة من الأحداث المتراكمة فى الحزب فى الفترة الأخيرة، بما فى ذلك الخلاف القائم بينه وبين ألبيرات بيراق صهر أردوغان".

وقال مسؤول آخر: "صويلو لديه القوة الكافية وقد ازدادت قوته عقب قرار استقالته، إن خسارته ستلحق ضررًا بالغاً بالحزب ومكافحة الإرهاب".