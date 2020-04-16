شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التزامات البنوك فى التعامل مع ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات. وفيما يلى نرصد أبرز هذه المكتسبات فيما يخص آلية التعامل مع البنوك، وكيفية تيسير الإجراءات لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم: وفيما يلى نرصد أبرز هذه المكتسبات فيما يخص آلية التعامل مع البنوك، وكيفية تيسير الإجراءات لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم: ووفقا للائحة التنفيذية يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوى الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، وفى سبيل ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية: التوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة. Advertisements بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم للتعامل مع ذوى الإعاقة وإمكانية تطبيقها فى البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية. وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات اعرف عميلك للأشخاص ذوى الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم. تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية. الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية، والكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الاعاقة السمعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التزامات البنوك فى التعامل مع ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.