شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود محيى الدين: عملية الأميرية نجاح كبير للدولة على كل الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود محيى الدين، عضو مجلس النواب، أن مداهمة الخلية الإرهابية بالأميرية تعبر عن نجاح كبير للدولة المصرية على كافة الأصعدة وعلى جميع المحاور الرئيسية.

وأضاف محيى الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نجاح أجهزة الأمن المصرية على كافة المستويات فى التصدى للجماعات الإرهابية وتقديمها للمحاكمات جعل هذه التنظيمات فى حالة تشتت وفقدان لقيادتها.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم تفكيك كل الخلايا الإرهابية الموجودة فى سيناء وأصبحوا غير قادرين على الانتقال من سيناء إلى داخل الدولة المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية، لافتا إلى أن أحد عناصرها وقع فى قبضة الأمن وهو من أرشد عليهم، مشيرًا إلى أن الخلية قد تكون مكلفة لاغتيال شخصية دينية كبيرة من أجل إحداث هزة فى المجتمع وهذا نهج جماعة الإخوان الإرهابية.

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وكانت وزارة الداخلية، قد قالت فى بيان لها أمس، إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على "4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة" وتم تقنين الإجراءات.

وبدوره، وجه المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل فى الحادث الإرهابى الواقع اليوم بحى الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذى أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطنى وإصابة آخر وفردى شرطة من ذات القطاع.