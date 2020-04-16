شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب تعظيم الاستفادة من البحث العلمى ويؤكد: مقياس تقدم الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية بوجه عام فى مختلف المجالات والقطاعات العاملة بها، وأن يتم توجيه النصيب الأكبر من الاعتمادات المالية لمشروعات البحث بشكل عام، حتى تؤتى هذه الأبحاث ثمارها، وتكون هناك نتائج حقيقية على أرض الواقع تساهم بشكل كبير فى تحقيق التقدم النمو الرخاء.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا أكدت أهمية العلم والمراكز البحثية، حيث يقف العالم كله الآن تحية وإجلال للعلم والعلماء، وأكد بما لا يدع مجال للشك أنه بالعلم يُقاس تحضر الأمم ورقيها، وأن المنظومة العلمية هى القاطرة فى المجتمع ولهذا لابد من تعظيم الاستفادة بكل مورد من الموارد التى يتم تخصيصها للعلم والبحث العلمى.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البحث العلمى أساس تقدم ورقى الأمم، ولابد من الوقوف على طبيعة الأبحاث التى تقدم، وأن يكون هناك حوافز بشكل مستمر، وأن يتم إلقاء مزيد من الضوء من قبل وسائل الإعلام على الأبحاث، والنتائج على أرض الواقع، فى جميع المجالات، وبحث كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال مركز البحوث الزراعية لإيجاد آلية لزيادة الانتاجية من المحاصيل الأساسية وفى نفس الوقت أن يتم استنباط سلالات وبذور أقل شراهة لاستهلاك المياه، هذا على سبيل المثال فى قطاع الزراعة، ولابد من تعميم التجربة على جميع القطاعات على صعيد كافة المراكز البحثية.