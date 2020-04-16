شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يطبق معايير السلامة والحماية الطبية للمحررين الميدانيين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جريدة ”الخليج 365” في تطبيق معايير السلامة والحماية الطبية للمحررين الميدانيين بالجريدة، من خلال توفير كمامات وقناعات واقية للوجه لكل محرر ميدانى، لحمايتهم من انتقال فيروس كورونا. Advertisements ووفرت جريدة ”الخليج 365” " قناع حماية الوجه" لكل محرر ميدانى، بالإضافة إلى عدد كبير من الكمامات والقفازات، وتم تعميم الإجراءات على كل الزملاء الميدانيين، حفاظاً على سلامتهم وحمايتهم، خاصة أن طبيعة عملهم تتطلب التواجد في ميدان العمل والشارع والاختلاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365” يطبق معايير السلامة والحماية الطبية للمحررين الميدانيين "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.