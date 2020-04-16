شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان: إرسال رحلات طيران لجلب 192 مصريا بتشاد وكينيا وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار عمل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ومتابعة ملف قضية المصريين العالقين بالدول الأفريقية لاسيما بعد الأزمة الصحية عالميا بظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قام النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة بالتواصل مع الوزيرة نبيلة مكرم - وزير الهجرة والمصريين بالخارج للوقوف على مستجدات الدولة فى احضار المصريين العالقين بالدول الأفريقية.

وقال رضوان، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه فيما يتعلق بملف المصريين العالقين بدولة تشاد، فأنه سيتم إرسال رحلة من شركة إير كايرو لإحضارهم وعددهم 32 مواطنا مصريا، وكذلك سيتم إرسال رحلة من شركة مصر للطيران لإحضار المصريين العالقين بكينيا وجنوب افريقيا، وعددهم 160 مواطنا.

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وتقدم رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بالشكر لقداسة البابا تواضروس لتوجيهه بفتح المطرانية بكينيا برئاسة المطران بولس لاستضافة وإعاشة المصريين العالقين بكينيا على نفقة الكنيسة المصرية بالتنسيق مع المواطن وائل محمد ترك، حتى ترسل شركة مصر للطيران رحلة لإحضارهم من هناك.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد وجه اللجان النوعية بالبرلمان رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه بمتابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب أولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة، وعرض تقارير دورية اسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس.