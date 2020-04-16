شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان: إحباط خلية الأميرية شهادة عالمية ليقظة الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن وزارة الداخلية دائما ما تقدم صفحات من الفخر وفداء الوطن، لافتا أن دماء الشهيد محمد فوزي الحوفي دليل لا يقبل الشك عن مدى التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة المصرية عن طيب خاطر من أجل حماية الوطن والمواطنين، مشددا أن إحباط عمل خلية الأميرية الإرهابية دليل على يقظة الجهاز الأمنى المصرى الذى أجهض مخططات إرهابية قبل تنفيذها، وهو ما تحاول تحقيقه أقوى الأجهزة الأمنية العالمية.

وقال: الجماعات الإرهابية قد اعتمدت على استراتيجية جديدة هي استراتيجية الهروب للعاصمة، بعد تضييق الخناق عليها في المحافظات الشاسعة مثل سيناء أو أطراف المدن، مشددا أن الضربة الاستباقية التي وجهتها الداخلية لتلك البؤرة الارهابية بمنطقة الأميرية بمثابة البرهان على يقظة ووعي رجال الأمن، وأنهم ليسوا غافلين عن أى تحرك ضد أمن الوطن والمواطن. ورغم حزننا الشديد علي استشهاد المقدم "الحوفي" إلا أن العملية كانت ناجحة جدا، وفخر لكل رجال الداخلية الذين استطاعوا إبادة وتدمير خلية متطرفة كانت تدبر في الظلام وتضع الخطط الخبيثة لبث الذعر والفزع بين أهالينا الآمنين.

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ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هؤلاء المتطرفين لا يعملون سوى لتنفيذ مخططات الدول الراعية للإرهاب التي تأكلها نار الغيرة والحقد مع النجاحات التي تحققها مصر علي كافة الأصعدة ولكن خططهم وتدابيرهم القذرة ستكون ضدهم، وسيحمي الله مصر من كيدهم، خاصة ولديها رجال الجيش والشرطة ساهرين على أمنها وسلامها.