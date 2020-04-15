شريط صوتي لأستاذ في الصويرة يثير الجدل.. طالب تلاميذه بمستحقات دروس الدعم!

يتداول نشطاء تطبيق “واتساب”، خلال الأيام الجارية، شريطا صوتيا لرجل تعليم في إحدى الثانويات في مدينة الصويرة، يطالب تلاميذه بأداء واجبات الساعات الخصوصية، الخاصة بشهر أبريل الجاري، وشهر مارس الماضي، لمن لم يؤدها بعد، ويحثهم عن خرق الحجر الصحي، الذي تعيشه بلادنا جراء وباء كورونا.

وأثار الشريط المذكور جدلا واسعا بين نشطاء مغاربة، عبروا عن تنديدهم لما اقترفه الأستاذ، لاسيما أن الظروف الحالية تستوجب التضامن، فضلا عن أن الوزارة المعنية منعت بشكل قاطع الدروس الخصوصية.

وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لمديرية التعليم في مدينة الصويرة، في تصريح لـ”اليوم24″، إن “ما قام به الأستاذ المذكور يعد استثناء؛ إذ إن جميع الأساتذة، والأستاذات في الصويرة، يعملون على قدم وساق لإنجاح عملية التعليم عن بعد في الفترة الحالية”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “الإجراءات، التي ستتخذها المديرية ضد الأستاذ تأخذ مجراها، وكما هو متفق عليه في القانون”، مشيرا إلى أن” المديرية وجهت استفسارا للمعني بالأمر، قبل أيام، مطالبة إياه بتقديم الأسباب، التي أدت به إلى هذا العمل في أقرب وقت”.