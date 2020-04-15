أصدرت دار الافتاء المصرية، اليوم الأربعاء، فتوى أباحت خلالها للمصابين، والأطقم الطبية، الذين يواجهون فيروس كورونا الافطار، خلال شهر رمضان المقبل، إذا وقع عليهم ضرر جراء الصيام.
وشددت دار الافتاء، في الوقت نفسه، على استمرار وجوب الصيام على كل قادر بحسب قواعد الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى إنه يعزز مناعة الإنسان في مواجهة “الجائحة”.
وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية، في فايسبوك: “اجتمعنا مع لجنة طبية أجمعت أن كورونا لا يؤثر في الصوم، وأكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس”.
يذكر أن الجمهورية مصر سجلت أكثر من 2300 إصابة مؤكدة بالفيروس، الذي أودى بحياة 178 شخصاً في البلاد، حتى صباح اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أباحت إفطار رمضان للأطباء والمصابين.. دار الافتاء المصرية: الصيام واجب على غيرهم ويقوي المناعة ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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