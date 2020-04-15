بالدموع.. بوطازوت من البرتغال: “توحشت عائلتي وجلسوا فالدار” – فيديو

لم تستطع الفنانة، دنيا بوطازوت، كبح دموعها، أثناء تعبيرها عن اشتياقها لعائلتها في المغرب، إذ توجد، حاليا، في البرتغال، منذ أن وضعت مولودها البكر هناك.

وشاركت بوطازوت، أول أمس الاثنين، مقطع فيديو لقي انتشارا في صفحات “أنستغرام”، تظهر فيه، وهي تطلب من الجمهور الالتزام بالحجر الصحي في المنازل، ووضع اليد في اليد لتجاوز هذه المحنة.

ولم تتحكم بوطازوت في نفسها أثناء حديثها، وذرفت الدموع اشتياقها لأهلها، ولبلدها المغرب، غير القدرة على العودة إليه، بسبب تعليق الرحلات الجوية.

وغير مستبعد أن تضطر بوطازوت إلى قضاء شهر رمضان، رفقة زوجها في البرتغال، في حالة تم تمديد الحجر.