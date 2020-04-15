خرق حالة الطوارئ يقود 2686 شخصا للتوقيف في 24 ساعة…الحصيلة: أزيد من 36 ألف شخص

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن عدد من تم ضبطهم منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، بلغ 36048 شخص، من بينهم 19.368 تم وضعهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة.

وأوضحت المديرية، أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، تم توقيف 2686 شخصا، تم إيداع 1532 منهم تحت الحراسة النظرية.

وحلت الدار البيضاء على رأس قائمة المدن الأكثر تسجيلا لحالات خرق حالة الطوارئ، حيث تم توقيف 5213 شخص فيها، تليها ولاية الرباط حيث لت توقيف 4741 شخص ثم ولاية أمن القنيطرة التي سجلت 4128 حالة توقيف، فيما سجلت ولاية الحسيمة أقل عدد من المخالفات بتسجيل 144 حالة توقيف بسبب خرق إجراءات الطوارئ.

وتقول المديرية العامة للأمن الوطني، إن التوقيفات الأخيرة مرتبطة بعدم الامتثال وخرق إجراءات الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي وعدم حمل الوثائق الرسمية المبررة لذلك.