اكتضاض وفوضى.. مصحة خاصة في البيضاء تخرق تدابير الوقاية من كورونا وصاحبها: الناس كانت فرحانة! – صور

في صورة تخرق كل الضوابط المعمول بها لتفادي انتشار فيروس كورونا في المغرب، قامت مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بالاحتفاء بتعافي أربع حالات من فيروس كورونا المستجد.

الاحتفال حضره العشرات من الأشخاص، من صحافيين وممرضين وطاقم طبي، بالإضافة إلى بعض المواطنين الذين تجمهروا أمام المصحة الخاصة لاستقبال الحالات المتعافية في غياب تام لقواعد السلامة، وأيضا غياب مسافة الأمان بين الشخص والآخر.

الدكتور الحسن التازي، مالك المصحة الذي سهر على عملية مغادرة الحالات المتعافية، أوضح في حديثه مع “اليوم24” أن “كل الأشخاص الذين حضروا في عين المكان كانوا يرتدون الكمامة، وفي حضور الكمامة لا مشكل في مسافة الأمان”، هذا الكلام الذي لم توص به منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الفيروس ينتقل عن طريق اللمس أيضا وليس الهواء فقط.

المتحدث قال في حديثه إن العاملين بالمستشفى كانوا في جهة واحدة والصحافيين في الجهة الأخرى، وفي رده على تجمهر الناس بعدد كبير عكس التوصيات الرسمية، قال “الناس كانت فرحانة وكتبكي وهاد الشعور غلب علينا كاملين”.

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