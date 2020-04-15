الرباط.. توقيف 6 أشخاص متلبسين بصناعة وبيع كمامات بدون ترخيص

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن الرباط، أمس الثلاثاء، من توقيف ستة أشخاص من بينهم سيدة وقاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير الجودة المحددة طبيا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى المدينة العتيقة بالرباط، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج أقنعة واقية مصنعة بدون ترخيص ولا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي وشبه الطبي، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 548 كمامة واقية مزيفة وثلاثة آلات للخياطة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة، فيما تم وضع باقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.