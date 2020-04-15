تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن الرباط، أمس الثلاثاء، من توقيف ستة أشخاص من بينهم سيدة وقاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير الجودة المحددة طبيا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى المدينة العتيقة بالرباط، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج أقنعة واقية مصنعة بدون ترخيص ولا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي وشبه الطبي، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 548 كمامة واقية مزيفة وثلاثة آلات للخياطة.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة، فيما تم وضع باقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الرباط.. توقيف 6 أشخاص متلبسين بصناعة وبيع كمامات بدون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.