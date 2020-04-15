انتهاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة... والمفاوضات مستمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتهت بعد انتصاف ليل الأربعاء الخميس، مهلة التمديد التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لرئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية.

وفي هذه الأثناء، تتواصل المباحثات للتوصل إلى اتفاق ائتلافي، في جولة جديدة من المفاوضات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، انطلقت في وقت متأخر من مساء الأبعاء.

جاء ذلك بعد انتهت المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة عند منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء، قبل أن يوافق ريفلين على تمديدها لـ 48 ساعة بناء على طلب مشترك من نتنياهو وغانتس، بعد دعوات أطلقها الأخيران لتشكيل "حكومة طوارئ قومية".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") إلى أن الطرفين لم يحرزا أي تقدم خلال المفاوضات الجارية ولم ينجحا حتى اللحظة بتجاوز الخلافات، فيما نقلت عن مصادر من "كاحول لافان"، تأكيدهم إنهم لا يتجهون إلى طلب تمديد إضافي لغانتس، علما أن القانون يتيح لريفلين حرية القرار حول التمديد على أن يتجاوز فترة الـ١٤ يوما.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت عن مسؤول في فريق التفاوض التابع لـ "كاحول لافان"، قوله: "إذا ما حدث تقدم في المفاوضات وفي إطار التوافق بين الطرفين، سنطلب تمديدا إضافياً من الرئيس". ورجحت الصحيفة أن يطلب غانتس ونتنياهو تمديدا إضافيا من ريفلين للمهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة.