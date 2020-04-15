اندلاع حريق كبير في اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق ضخم مساء يوم الأربعاء، في المنطقة الصناعية الشمالية في مدينة اللد.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تناقلها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعيّ، ارتفاع ألسنة النيران وأعمدة الدخان في المكان.

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وجاء في التفاصيل أن أصوات انفجارات قد سُمعَت، ولم يتمّ التأكد من مصدرها بالضبط، وسط أنباء أفادت بأن الحريق طال مركبات قريبة من المكان.

ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان، في محاولة للسيطرة على الحريق.

وأغلقت الشرطة المنطقة القريبة والمؤدية للمكان الذي اندلعت فيه النيران.