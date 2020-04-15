قلنسوة: إصابة متوسّطة لشاب تعرّض لجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، شاب يبلغ 19 عاما من عمره، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في قلنسوة، مساء الأربعاء.
وجاء في التفاصيل أن إصابة الشاب متوسّطة، فيما لم تُعرف خلفية الجريمة بعد.
وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المُصاب، ثم نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال تلقّي العلاج.
وأفاد مراسل "عرب 48" بأن عددًا من الجناة، قد أطلقوا الرصاص على الضحية، في منطقة مدرسة الزهراء في المدينة.
وقالت الشرطة إنها وصلت إلى مكان الجريمة وباشرت بالتحقيق في ملابساتها دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبهٍ بهم.
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