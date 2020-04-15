شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 605390 إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:17 صباحًا, 16 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت الإحصائيات عن 605.390 إصابة مؤكدة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 24.582 حالة وفاة.

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