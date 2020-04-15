شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سفينة إيرانية تقترب من سفن أمريكية في الخليج والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت لمسافة خطيرة من سفن عسكرية أمريكية في الخليج واصفا الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".

وذكر الجيش في بيان أن السفن الإيرانية اقتربت من 6 سفن عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية. وأضاف أن السفن الإيرانية اقتربت في لحظة ما لمسافة عشر ياردات من السفينة ماوي التابعة لخفر السواحل الأمريكي.

وأضاف أن السفن الأمريكية أطلقت عدة تحذيرات باللاسلكي وبإطلاق أبواق السفن. وأشار البيان إلى أن السفن الإيرانية عادت أدراجها بعد نحو ساعة.