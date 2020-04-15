شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سفينة إيرانية تقترب من سفن أمريكية في الخليج والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الجيش في بيان أن السفن الإيرانية اقتربت من 6 سفن عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية. وأضاف أن السفن الإيرانية اقتربت في لحظة ما لمسافة عشر ياردات من السفينة ماوي التابعة لخفر السواحل الأمريكي.
وأضاف أن السفن الأمريكية أطلقت عدة تحذيرات باللاسلكي وبإطلاق أبواق السفن. وأشار البيان إلى أن السفن الإيرانية عادت أدراجها بعد نحو ساعة.
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